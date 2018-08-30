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2018 EISF parking regulations

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Posted: Aug 30, 2018 10:41 AM MDT

Updated: Aug 30, 2018 10:41 AM MDT

BLACKFOOT, Idaho (KIFI/KIDK) - The Blackfoot Police Department has released a list of parking regulations for the Eastern Idaho State Fair.

The regulations are effective from August 31 through September 8.

NO PARKING

  1. RAISED OR PAINTED ISLANDS ON NORTH WEST MAIN (US 91)
  2. 2HIGHLAND DRIVE. NO PARKING WEST SIDE OF ROAD FROM NW MAIN TO RIDGE ST
  3. ALLEY BETWEEN PARK ST AND ALLEN ST. NO PARKING
  4. NO PARKING IN DRIVEWAYS, FRONT OF FIRE HYDRANTS, CROSSWALKS, ON SIDEWALKS OR OTHER PAINTED AREAS.
  5. N BROADWAY FROM PARK ST ½ BLOCK SOUTH. EMERGENCY POLICE AND FIRE PARKING ONLY.
  6. N OAK FROM FRANCIS TO EISF GROUND CLOSED.
  7. NO PARKING ON ALLEN STREET – BOTH SIDES.
  8. NO PARKING ON LEMON STREET – BOTH SIDES.

ONE WAY STREETS

  1. PARK ST: TRAVELING WEST TO MAPLE ST
  2. MAPLE ST: TRAVELING SOUTH TO W FRANCIS
  3. JONES ST: TRAVELING EAST TO HIGHLAND

NO PARKING FOR EISF PARADE Sept. 1 from 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

  1. SHILLING ST FROM BLACKFOOT RIVER BRIDGE TO ALICE
  2. RICH ST FROM S SHILLING TO FISHER
  3. FISHER ST FROM WALKER TO SONNY ST
  4. YORK DRIVE FROM FISHER ST TO WALKER ST
  5. THE ABOVE STREETS ARE USED TO JUDGE AND STAGE THE PARADE.

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