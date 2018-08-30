2018 EISF parking regulations
BLACKFOOT, Idaho (KIFI/KIDK) - The Blackfoot Police Department has released a list of parking regulations for the Eastern Idaho State Fair.
The regulations are effective from August 31 through September 8.
NO PARKING
- RAISED OR PAINTED ISLANDS ON NORTH WEST MAIN (US 91)
- 2HIGHLAND DRIVE. NO PARKING WEST SIDE OF ROAD FROM NW MAIN TO RIDGE ST
- ALLEY BETWEEN PARK ST AND ALLEN ST. NO PARKING
- NO PARKING IN DRIVEWAYS, FRONT OF FIRE HYDRANTS, CROSSWALKS, ON SIDEWALKS OR OTHER PAINTED AREAS.
- N BROADWAY FROM PARK ST ½ BLOCK SOUTH. EMERGENCY POLICE AND FIRE PARKING ONLY.
- N OAK FROM FRANCIS TO EISF GROUND CLOSED.
- NO PARKING ON ALLEN STREET – BOTH SIDES.
- NO PARKING ON LEMON STREET – BOTH SIDES.
ONE WAY STREETS
- PARK ST: TRAVELING WEST TO MAPLE ST
- MAPLE ST: TRAVELING SOUTH TO W FRANCIS
- JONES ST: TRAVELING EAST TO HIGHLAND
NO PARKING FOR EISF PARADE Sept. 1 from 8:00 a.m. – 1:00 p.m.
- SHILLING ST FROM BLACKFOOT RIVER BRIDGE TO ALICE
- RICH ST FROM S SHILLING TO FISHER
- FISHER ST FROM WALKER TO SONNY ST
- YORK DRIVE FROM FISHER ST TO WALKER ST
- THE ABOVE STREETS ARE USED TO JUDGE AND STAGE THE PARADE.