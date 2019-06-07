Severe Thunderstorm Watch until 11 p.m. Thursday night
SEVERE THUNDERSTORM WATCH OUTLINE UPDATE FOR WS 337
NWS STORM PREDICTION CENTER NORMAN OK
155 PM MDT THU JUN 6 2019
SEVERE THUNDERSTORM WATCH 337 IS IN EFFECT UNTIL 1100 PM MDT
FOR THE FOLLOWING LOCATIONS
IDAHO COUNTIES INCLUDED ARE
BANNOCK BEAR LAKE BINGHAM
BONNEVILLE BUTTE CARIBOU
CASSIA CLARK FRANKLIN
FREMONT JEFFERSON MADISON
ONEIDA POWER TETON
$$
SEVERE THUNDERSTORM WATCH OUTLINE UPDATE FOR WS 337
NWS STORM PREDICTION CENTER NORMAN OK
155 PM MDT THU JUN 6 2019
SEVERE THUNDERSTORM WATCH 337 IS IN EFFECT UNTIL 1100 PM MDT
FOR THE FOLLOWING LOCATIONS
UTAH COUNTIES INCLUDED ARE
BOX ELDER CACHE DAVIS
DUCHESNE JUAB MILLARD
MORGAN RICH SALT LAKE
SUMMIT TOOELE UTAH
WASATCH WEBER
$$
SEVERE THUNDERSTORM WATCH OUTLINE UPDATE FOR WS 337
NWS STORM PREDICTION CENTER NORMAN OK
155 PM MDT THU JUN 6 2019
SEVERE THUNDERSTORM WATCH 337 IS IN EFFECT UNTIL 1100 PM MDT
FOR THE FOLLOWING LOCATIONS
WYOMING COUNTIES INCLUDED ARE
LINCOLN TETON UINTA