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Severe Thunderstorm Watch until 11 p.m. Thursday night

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Posted: Jun 06, 2019 02:05 PM MDT

Updated: Jun 06, 2019 06:21 PM MDT

SEVERE THUNDERSTORM WATCH OUTLINE UPDATE FOR WS 337

NWS STORM PREDICTION CENTER NORMAN OK

155 PM MDT THU JUN 6 2019

SEVERE THUNDERSTORM WATCH 337 IS IN EFFECT UNTIL 1100 PM MDT

FOR THE FOLLOWING LOCATIONS

 

IDAHO COUNTIES INCLUDED ARE

 

BANNOCK              BEAR LAKE           BINGHAM

BONNEVILLE           BUTTE               CARIBOU

CASSIA               CLARK               FRANKLIN

FREMONT              JEFFERSON           MADISON

ONEIDA               POWER               TETON

$$

SEVERE THUNDERSTORM WATCH OUTLINE UPDATE FOR WS 337

NWS STORM PREDICTION CENTER NORMAN OK

155 PM MDT THU JUN 6 2019

 

SEVERE THUNDERSTORM WATCH 337 IS IN EFFECT UNTIL 1100 PM MDT

FOR THE FOLLOWING LOCATIONS

   UTAH COUNTIES INCLUDED ARE

 

BOX ELDER            CACHE               DAVIS

DUCHESNE             JUAB                MILLARD

MORGAN               RICH                SALT LAKE

SUMMIT               TOOELE              UTAH

WASATCH              WEBER

$$

SEVERE THUNDERSTORM WATCH OUTLINE UPDATE FOR WS 337

NWS STORM PREDICTION CENTER NORMAN OK

155 PM MDT THU JUN 6 2019

 

SEVERE THUNDERSTORM WATCH 337 IS IN EFFECT UNTIL 1100 PM MDT

FOR THE FOLLOWING LOCATIONS  

WYOMING COUNTIES INCLUDED ARE 

LINCOLN              TETON               UINTA

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